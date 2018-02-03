Новости: Экономика
Суббота, 3 февраля 2018, 06:02 • Самуил Проскуряков
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,86 грн / долл
КИЕВ. 3 февраля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,86 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 февраля установлены на таком уровне:
27,869462 грн за доллар;
34,722563 грн за евро;
0,495360 грн за российский рубль;
39,673860 грн за фунт стерлинг.
По сравнению со 2 февраля, курс всех валют не изменился.
Источник: УНН
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