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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,86 грн / долл

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,86 грн / долл

КИЕВ. 3 февраля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,86 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 февраля установлены на таком уровне:

27,869462 грн за доллар;

34,722563 грн за евро;

0,495360 грн за российский рубль;

39,673860 грн за фунт стерлинг.

По сравнению со 2 февраля, курс всех валют не изменился.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ, курс доллара, курс гривни
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