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На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 3 февраля 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.

Национальный банк Украины по состоянию на 3 февраля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1201.881687;

Серебро - 15.402649;

Платина - 898.711977;

Палладий - 941.721151.

По сравнению со 2 февраля, стоимость всех металлов не изменилась.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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