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Суббота, 3 февраля 2018, 06:15 • Самуил Проскуряков
На сегодня установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 3 февраля 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.
Национальный банк Украины по состоянию на 3 февраля установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1201.881687;
Серебро - 15.402649;
Платина - 898.711977;
Палладий - 941.721151.
По сравнению со 2 февраля, стоимость всех металлов не изменилась.
Источник: УНН
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