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За прошедшие сутки в зоне АТО трое военнослужащих получили ранения

За прошедшие сутки в зоне АТО трое военнослужащих получили ранения

КИЕВ. 3 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 4 раза нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения. Согласно уточнённой информации, 1 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Вторая половина минувших суток, начиная примерно с 17.00, прошла без нарушения режима прекращения огня. Основная огневая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” наблюдалась вчера в светлое время суток. Сепаратисты применяли минометы и пехотное вооружение, запрещенные минскими договоренностями.

“На Донецком направлении противник почти 3:00 с небольшим перерывом обстреливал позиции украинских защитников с 82-мм минометов, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. На юге Донецкой области враг нарушал режим тишины с 82-мм минометов и гранатометов в районе населенных пунктов Лебединский и Павлополь”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрела оборонительных укреплений сил АТО со стороны сепаратистских войск.

По уточненной информацией 1 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

За минувшие сутки, вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения. Военнослужащие были оперативно эвакуированы в военные госпитали и предоставлен необходимый объем лекарственной помощи.

Источник: УНН
Теги: зона АТО
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