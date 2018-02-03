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На АЭС Фукусима-1 зафиксирован смертельный уровень радиации через 7 лет после аварии

На АЭС Фукусима-1 зафиксирован смертельный уровень радиации через 7 лет после аварии

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Через семь лет после ядерной катастрофы на японской атомной электростанции "Фукусима-1" были обнаружены смертельный уровень радиации, передает УНН со ссылкой на издание The Independent.

Токийская электроэнергетическая компания (Tepco), которая руководила комплексом и сейчас несет ответственность за его очистку, сделала это открытие в судах с ограничением реактора в прошлом месяце.

Энергетическая компания обнаружила 8 Sv (сиверт), а на некоторых участках было обнаружено до 42 Sv (сиверта), что определяет, какова вероятность индукции рака и генетических повреждений от воздействия дозы излучения, определенная Международной комиссией по радиационной защите (МКРЗ).

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Уровень излучения в один Sv означает, что существует вероятность в 5,5% заболевания раком после.

В Терсо выяснили, что радиация попадает в землю и в воду с трех пострадавших во время землетрясений реакторов.

Эксперты рассказали, что влияние объема излучения в час на АЭС может убить, а также предупредили, что истоки могут привести к глобальной катастрофе.

Источник: УНН
Теги: Япония, радиация
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