Регистрация | Вход |
USD: 27,89 0,0176  EUR: 34,84 0,1140 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 03 февраля 2018 20:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине
Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

На Львовщине протестующие перекрыли дорогу на двух пунктах пропуска с Польшей

На Львовщине протестующие перекрыли дорогу на двух пунктах пропуска с Польшей
На Львовщине протестующие перекрыли дорогу на двух пунктах пропуска с Польшей

ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Во Львовской области протестующие перекрыли дорогу на пропускном пункте "Шегини" и "Рава Русская". Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Львовсокй области.

"Дорогу на пункте пропуска Шегини перекрыли около 10.20. По пешеходном переходе ходят около двадцати человек. Каждые пятнадцать минут они пропускают несколько машин. В 11 такая же акция началась на пункте пропуска Рава Русская. В акции принимает участие около тридцати человек. Они также обещают пропускать машины каждые пятнадцать минут", - рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львова.

Акции организуют люди, которые имеют претензии относительно закона о новом порядке пересечения границы, введенным для борьбы с малой контрабандой. Активисты намерены перекрывать дорогу течение целого дня.

Как сообщал УНН, 10 января вблизи пункта пропуска "Ягодин" в Волынской области устроили акцию протеста из-за недовольства по установлению новых таможенных правил на ввоз товаров в Украину.

Источник: УНН
Теги: протест, пункт пропуска
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.