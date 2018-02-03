На Львовщине протестующие перекрыли дорогу на двух пунктах пропуска с Польшей

ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Во Львовской области протестующие перекрыли дорогу на пропускном пункте "Шегини" и "Рава Русская". Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Львовсокй области.

"Дорогу на пункте пропуска Шегини перекрыли около 10.20. По пешеходном переходе ходят около двадцати человек. Каждые пятнадцать минут они пропускают несколько машин. В 11 такая же акция началась на пункте пропуска Рава Русская. В акции принимает участие около тридцати человек. Они также обещают пропускать машины каждые пятнадцать минут", - рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львова.

Акции организуют люди, которые имеют претензии относительно закона о новом порядке пересечения границы, введенным для борьбы с малой контрабандой. Активисты намерены перекрывать дорогу течение целого дня.

Как сообщал УНН, 10 января вблизи пункта пропуска "Ягодин" в Волынской области устроили акцию протеста из-за недовольства по установлению новых таможенных правил на ввоз товаров в Украину.