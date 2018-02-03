Спасатели предупредили о лавинной опасности в Карпатах

УЖГОРОД-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Из-за снегопадов и метели в Закарпатье удерживаться значительна (ІІІ уровень) снеголавинная опасность, в связи с чем в области объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.

"3-4 февраля на высокогорье Закарпатской области в связи со снегопадами и метелями сохранится значительная снеголавинная опасность (III уровень)", - информируют в областном гидрометеоцентре.

Кроме того, в связи с мощными осадками на Закарпатье объявлено и гидрологическое штормовое предупреждение.

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"Ожидаются сильные, местами очень сильные осадки в виде дождя, в горах местами мокрого снега и снега. В горах местами гололед, сложные отложения, во второй половине дня и вечером налипание мокрого снега, метели, снежные заносы. В течение суток на реках области будет содержаться повышенная водность, во второй половине дня ожидается возобновление повышения уровня воды на 0,3-1 метр (над текущими). На р. Тиса, участке Рахов-Хуст, и в нижнем течении Боржавы продолжится повышение уровней воды на 1-2 метра. В нижнем течении Боржавы ожидается выход воды", - говорится в сообщении Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.