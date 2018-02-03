Минфин США предостерег от расширения санкций в отношении РФ

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Министерство финансов США предупредило, что суверенный долг России слишком важен, поэтому расширение санкций в отношении РФ может дестабилизировать финансовые рынки. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на отчет казначейства, передает УНН.

Отчет Минфина, который был направлен в Конгресс на этой неделе, содержит вывод о том, что расширение санкций в отношении нового суверенного долга России и ценных бумаг может дестабилизировать рынки и иметь "негативные побочные эффекты на мировые финансовые рынки и предприятия".

Отмечается, что запрет покупки новых выпусков облигаций федерального займа сдержит экономический рост России, усилит нагрузку на банки и приведет к ответным мерам Москвы против Вашингтона.

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В то же время, заместитель министра финансов по международным отношениям Дэвид Малпас сообщил изданию, что департамент не исключил санкционирования российского долга.

Доклад подготовлен в соответствии с законом "о противодействии противникам США путем санкций".