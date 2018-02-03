Порошенко назначил стипендии детям журналистов, которые погибли на Востоке Украины
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил стипендии детям журналистов Виктора Гурняка - Устине Гурняк и Александра Черникова - Елене Черниковой. Об этом Глава государства сообщил в своем микроблоге Twiiter, передает УНН.
"Назначил стипендии детям журналистов Виктора Гурняка - Устине Гурняк и Александра Черникова - Елене Черников. Виктор Гурняк и Александр Черников погибли защищая независимость нашего государства на Востоке Украины. Соответствующий Указ подписал сегодня", - сообщил Порошенко.
Напомним, Кабмин начал 50 академических стипендий в честь героев Небесной сотни
Назначил стипендии детям журналистов Виктора Гурняка - Устине Гурняк и Александра Черникова - Елене Черников.- Петр Порошенко (@poroshenko) 3 февраля 2018 г.
Виктор Гурняк и Александр Черников погибли защищая независимость нашего государства на Востоке Украины.
Соответствующий Указ подписал сегодня. pic.twitter.com/bJLfLFo5sM