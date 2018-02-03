Регистрация | Вход |
USD: 27,89 0,0176  EUR: 34,84 0,1140 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 03 февраля 2018 20:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине
Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Порошенко назначил стипендии детям журналистов, которые погибли на Востоке Украины

Порошенко назначил стипендии детям журналистов, которые погибли на Востоке Украины

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил стипендии детям журналистов Виктора Гурняка - Устине Гурняк и Александра Черникова - Елене Черниковой. Об этом Глава государства сообщил в своем микроблоге Twiiter, передает УНН.

"Назначил стипендии детям журналистов Виктора Гурняка - Устине Гурняк и Александра Черникова - Елене Черников. Виктор Гурняк и Александр Черников погибли защищая независимость нашего государства на Востоке Украины. Соответствующий Указ подписал сегодня", - сообщил Порошенко.

Напомним, Кабмин начал 50 академических стипендий в честь героев Небесной сотни

Источник: УНН
Теги: стипендии, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.