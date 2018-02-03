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В Житомирской области водитель сбил полицейского

В Житомирской области водитель сбил полицейского

ЖИТОМИР-КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Житомирской области автомобиль сбил полицейского, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области, передает УНН.

ДТП произошло вчера вечером в городе Коростень. 30-летний водитель автомобиля "BMW 320", двигаясь в направлении центра города, совершил наезд на местного жителя, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

"В результате ДТП пешеход, 29-летний курсант Житомирского учебного центра подготовки сотрудников полиции, получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение Коростенской больницу с тяжелыми травмами головы.

Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - сообщают в полиции.

Как сообщал УНН, в результате двойного ДТП на Тернопольщине пострадали двое полицейских.

Источник: УНН
Теги: Житомирская область, полицейские
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