Прокуратура обжалует меру пресечения подозреваемым в поджоге здания УПЦ МП

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Прокуратура города Киева подаст апелляцию на меру пресечения и просить смягчения меры пресечения двум киевлянам, которые подозреваются в поджоге незаконно построенного здания Десятинный монастырь УПЦ МП. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

Как отметила пресс-секретарь, в понедельник будут сформированы исковые требования по поводу защиты интересов территориальной общины и города Киева от незаконной застройки возле фундамента Десятинной церкви.

"Кроме того, прокуратура города Киева в апелляции будет отстаивать последовательную позицию и просить смягчения меры пресечения двум киевлянам, которые подозреваются в поджоге незаконно построенного здания Десятинного монастыря УПЦ МП", - отметила Сарган.

Напомним, 28 января, суд арестовал мужчин за поджог монастыря Московского патриархата в Киеве.

Как сообщал УНН, петиция о сносе сооружения УПЦ МП возле Музея истории Украины набрала 10 тыс. голосов.