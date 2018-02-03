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Прокуратура обжалует меру пресечения подозреваемым в поджоге здания УПЦ МП

Прокуратура обжалует меру пресечения подозреваемым в поджоге здания УПЦ МП

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Прокуратура города Киева подаст апелляцию на меру пресечения и просить смягчения меры пресечения двум киевлянам, которые подозреваются в поджоге незаконно построенного здания Десятинный монастырь УПЦ МП. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

Как отметила пресс-секретарь, в понедельник будут сформированы исковые требования по поводу защиты интересов территориальной общины и города Киева от незаконной застройки возле фундамента Десятинной церкви.

"Кроме того, прокуратура города Киева в апелляции будет отстаивать последовательную позицию и просить смягчения меры пресечения двум киевлянам, которые подозреваются в поджоге незаконно построенного здания Десятинного монастыря УПЦ МП", - отметила Сарган.

Напомним, 28 января, суд арестовал мужчин за поджог монастыря Московского патриархата в Киеве.

Как сообщал УНН, петиция о сносе сооружения УПЦ МП возле Музея истории Украины набрала 10 тыс. голосов.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, прокуратура, УПЦ МП
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