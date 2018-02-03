Из-за неявки судей подозреваемый в убийстве сегодня может выйти на свободу

ЖИТОМИР-КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Житомире подозреваемый в убийстве может выйти на свободу, поскольку коллегия судей не собралась для избрания ему меры пресечения, сообщает корреспондент УНН.

Задержанный подозревается в убийстве местного предпринимателя в мае 2016 года. После чего убийца был объявлен в международный розыск.

Как сообщили в полиции, подозреваемого задержали 1 февраля этого года. Иностранца дважды, 2 и 3 февраля, доставляли в суд для объявления пресечения, однако заседание так и не состоялось. Первый раз - из-за необходимости присутствия переводчика для задержанного, а второй - из-за отсутствия судей.

"На месте нет ни одного судьи, а для объявления такого решения необходимо тройка судей. То есть, фактически мы имеем прецедент, когда лицо, подозреваемое в убийстве, через судебные несогласованности в организации работы может оказаться на свободе и остаться безнаказанным за совершение убийства, если это будет доказано. Со своей стороны, полиция действует в рамках правового поля и будет применять все предоставленные ей полномочия, чтобы подозреваемый в убийстве содержался под стражей", - сообщила руководитель отдела коммуникации ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

Отметим, что срок для избрания меры пресечения подозреваемому истекает сегодня вечером, так если судьи не примут решение по настоящее время - подозреваемый выйдет на свободу.

Как сообщал УНН, в Днепре СБУ задержала подозреваемого в вооруженном нападении на военнослужащих.