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В Минобороны рассказали механизм распределения финансовой оборонной помощи от США

В Минобороны рассказали механизм распределения финансовой оборонной помощи от США

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил механизм распределения финансовой оборонной помощи от Соединенных Штатов. Об этом он рассказал в интервью изданию "Голос Америки", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Механизм происходит примерно следующий: мы определяемся со стратегически необходимым оснащением, помощью, которая нам нужна от США, и такие заявки подаем в Пентагон. Пентагон поставляет нам уже продукцию, которую мы нуждаемся. Мы не тратим непосредственно денег, поэтому, на мой взгляд, спекуляция здесь неуместна ", - сказал он.

По словам Полторак, вокруг темы военной финансовой помощи Украине часто возникают спекуляции из-за нехватки информации о расходовании указанных средств.

Напомним, Полторак заявил, что Украина выполнила 90% мероприятий, запланированных в соответствии с условиями США о предоставлении военной помощи в размере 350 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: США, финансирование
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