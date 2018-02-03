В Минобороны рассказали механизм распределения финансовой оборонной помощи от США

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил механизм распределения финансовой оборонной помощи от Соединенных Штатов. Об этом он рассказал в интервью изданию "Голос Америки", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Механизм происходит примерно следующий: мы определяемся со стратегически необходимым оснащением, помощью, которая нам нужна от США, и такие заявки подаем в Пентагон. Пентагон поставляет нам уже продукцию, которую мы нуждаемся. Мы не тратим непосредственно денег, поэтому, на мой взгляд, спекуляция здесь неуместна ", - сказал он.

По словам Полторак, вокруг темы военной финансовой помощи Украине часто возникают спекуляции из-за нехватки информации о расходовании указанных средств.

Напомним, Полторак заявил, что Украина выполнила 90% мероприятий, запланированных в соответствии с условиями США о предоставлении военной помощи в размере 350 млн долларов.