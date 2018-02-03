СБУ разоблачила на взятке действующего и двух бывших правоохранителей

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с ГНСУ под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Сумах на взятке трех участников преступной группировки из числа действующего и двух бывших правоохранителей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что двое экс-сотрудников МВД и инспектор Госпогранслужбы требовали от местного жителя более сорока тысяч гривен за содействие в уклонении от уголовной ответственности за возможную причастность к совершению преступления", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБ Украины задокументировали получение злоумышленниками первой и второй частей взятки в размере пятнадцать тысяч гривен.

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"Правоохранители задержали пограничника на одной из улиц областного центра при получении двадцати семи тысяч гривен - третьей части неправомерной выгоды. В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины двум злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления ", - отметили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о уведомление подозрении третьему участнику группировки. Продолжается досудебное расследование, в частности по установлению других должностных лиц, причастных к противоправным действиям.