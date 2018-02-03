Капитан "Карпат" Худобяк покинул львовскую команду

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Полузащитник львовского клуба "Карпаты" Игорь Худобяк прекратил сотрудничество с командой. Об этом сообщает сайт "львов", передает УНН.

В нынешней кампании 32-летний игрок, который с 2005 по 2017 годы (с перерывом на один сезон) выступал за "Карпаты", провел 16 игр при 1 забитом голе и 1 ассист. Всего в активе футболиста 309 проведенных поединков за "зелено-белых" по 37 голов и результативных пасов.

"Я искренне хочу поблагодарить всех, кто в этих 13-ти лет, в то или иное время был рядом, кто искренне верил и поддерживал. Эти годы подарили нам множество ярких эмоций. Благодарен руководству, тренерам, партнерам и болельщикам, всем, кто держал за меня кулаки и кому было отдано мое сердце. Теперь я буду поддерживать такую ​​родную команду и, конечно, не исключаю того, что когда вернусь в "Карпаты". Они всегда останутся со мной", - сказал Худобяк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Карпаты" усилились двумя колумбийскими нападающими

Примечательно, что Худобяк - единственный, кому трижды львовские болельщики вручали награду "Звезда" Карпат".

Также отмечается, что его индивидуальных призов вроде "Лучший игрок месяца" или "Футболист года" хватило бы на полноценный музей.

Кроме того добавим, что полузащитник также проводил 6 поединков в составе национальной сборной Украины.