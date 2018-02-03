Скандальные вышки "Черноморнефтегаза" - дело рук сына Януковича - эксперт

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Закупка буровых установок для компании "Черноморнефтегаз" осуществлялась в интересах группировки, получившее название "семья Януковича". Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил политолог, кандидат политических наук Игорь Петренко, передает УНН.

Он сообщил, что по состоянию на 2011-2013 гг., когда осуществлялась закупка буровых установок, компанию "Нафтогаз Украины" контролировал Александр Янукович, старший сын экс-президента Виктора Януковича, который после революционных событий 2013-2014 гг. бежал из Украины в Россию.

Также политолог отметил, что расследование дела о буровых установок, которое привело к старшему сыну Януковича, может быть связана с деятельностью партнера Александра Януковича, которым СМИ считают владельца компании Burisma Николая Злочевского.

"И если копнуть глубже, было много журналистских расследований, кто контролировал НАК "Нафтогаз". Очевидно, что это был Александр Янукович, его молодая команда, которые это осуществляли и "вышки Бойко" имеют непосредственно к ним отношение. И Генеральная прокуратура, имея эту информацию, должно было ее расследовать, и тогда бы еще вышли на Злочевского. Очевидно, что уголовное дело тогда двигалось в другую сторону", - сказал Игорь Петренко.

Он высказал мнение, что расследование дела закупок буровых установок с самого начала носило характер политической манипуляции, поскольку дело рассматривалось отталкиваясь от масс-медийного названия дела - "вышки Бойко".

В то же время, политический эксперт отметил, что заявление Генерального прокурора Украины Юрия Луценко продемонстрировала, что в результате расследования были выявлены реальные подозреваемые и виновные, в частности Янукович и Арбузов: "Много таких дел является определенной политической манипуляцией. Газодобывающая сфера всегда была такой, в которой было много олигархических интересов. У нас есть много разных моментов, однако важно, чтобы был состав преступления. Часто сейчас говорят о "вышках Бойко" - если есть состав преступления, прокуратура должна расследовать и возбудить уголовное дело конкретно против того человека, который называется. А значит, нарушающих дела против других".

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что согласно результатам расследования закупки буровых установок, незаконную выгоду получили бывший президент Виктор Янукович и экс-глава НБУ Сергей Арбузов, которые получили 95 млн долларов.

Также Луценко подтвердил, что экс-вице-премьер-министр и нынешний глава "Оппозиционного блока" Юрий Бойко не получал выгоду и не имеет отношения к незаконной схемы по закупке буровых установок. Еще более 45 млн долл. незаконного обогащения получили высокопоставленные сотрудники "Нафтогаза Украины" и "Черноморнефтегаза".