Во Львовской области завершились протестные акции вблизи пунктов пропуска на украинско-польской границе

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Протестные акции вблизи пунктов пропуска на украинском-польской границе завершилась. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает УНН.

Как сообщили в МВД, жители приграничных районов Львовской области перекрыли дороги вблизи трех пунктов пропуска на украинском-польской границе - "Шегини", "Рава-Русская" и "Краковец". Кроме того, было перекрыто движение вблизи пропуска "Ягодын" на Волыне.

"Блокировка движения транспортных средств на автодороге Киев-Ковель-Ягодин возле села Старовойтово на Волыни, а это около 1 км от пункта пропуска через границу "Ягодын", началось в 09:40. Участие в блокировании принимали 30 человек.

Впоследствии, около 10:20 было перекрыто движение транспорта вблизи пункта пропуска "Шегини". 12 человек непрерывно переходили пешеходный переход на автодороге в селе Шегини Мостиского района Львовской области. Около 13 часов блокировка завершилось и движение автотранспорта было возобновлено", - отметили в МВД.

Отмечается, что о 11:03 в селе Рата Жовковского района Львовской области, что у пункта пропуска через границу "Рава-Русская", движение транспорта перекрыли 40 человек. Перекрытия завершилось в 15:00.

Третье место во Львовской области, где жители приграничных районов выражают свой протест против налоговых ограничений, блокируя движение транспортных средств перед границей, стал пункт пропуска "Краковец" в селе Наконечное. Блокировка началось в 13:20 и завершилось около 14 часов.

"Патрульные полицейские Львовской и Волынской областей обеспечили публичную безопасность. Правоохранители поддерживали диалог с протестующими, чтобы избежать конфликта между ними и людьми, которые хотят пересечь границу", - подчеркнули в МВД.

Напомним, сегодня утром, на Львовщине протестующие перекрыли дорогу на пропускном пункте "Шегини" и "Рава Русская".