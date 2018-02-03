Регистрация | Вход |
USD: 27,89 0,0176  EUR: 34,84 0,1140 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 03 февраля 2018 20:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине
Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Японии запустили самую маленькую в мире ракету-носитель

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Японская ракета диаметром всего 52 см сегодня осуществила успешный старт из космического центра Утиноура в префектуре Кагосима. Ее цель - вывести на земную орбиту экспериментальный спутник весом всего 3 кг и размером с коробку для обуви. Об этом сообщает издание Yahoo Finance со ссылкой на Японское космическое агентство, передает УНН.

Ракета SS-520 является самой ракетой в мире, которая способна вывести на орбиту искусственный спутник. Диаметр SS-520 составляет 52 см, а ее вес - 2,6 т.

Япония потратила на разработку и запуск ракеты примерно 3,6 млн долларов.

Напомним, 2 дня назад американская компания SpaceX осуществила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) запуск ракеты-носителя Falcon 9 с спутником GovSat-1 на борту.

Источник: УНН
Теги: Япония, ракета
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.