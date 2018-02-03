В Японии запустили самую маленькую в мире ракету-носитель

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Японская ракета диаметром всего 52 см сегодня осуществила успешный старт из космического центра Утиноура в префектуре Кагосима. Ее цель - вывести на земную орбиту экспериментальный спутник весом всего 3 кг и размером с коробку для обуви. Об этом сообщает издание Yahoo Finance со ссылкой на Японское космическое агентство, передает УНН.

Ракета SS-520 является самой ракетой в мире, которая способна вывести на орбиту искусственный спутник. Диаметр SS-520 составляет 52 см, а ее вес - 2,6 т.

Япония потратила на разработку и запуск ракеты примерно 3,6 млн долларов.

Напомним, 2 дня назад американская компания SpaceX осуществила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) запуск ракеты-носителя Falcon 9 с спутником GovSat-1 на борту.