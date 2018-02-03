В Нацполиции анонсировали создание нового подразделения по борьбе с оргпреступностью

КИЕВ. 3 февраля УНН. Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин во время совещания руководства Департамента криминальной разведки сообщил, что до конца года завершится формирования нового департамента, основной задачей которого будет работа по борьбе с организованной преступностью. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.

“Сейчас уже согласована стратегия создания этого подразделения. К концу этого года ожидаем завершения его формирования”, — отметил первый заместитель Председателя Нацполиции.

Он также добавил, что для несения службы во новом подразделении все претенденты будут проходить соответствующий конкурсный отбор.

Кроме того, во время совещания Вячеслав Аброськин отметил работников подразделения, которые вернули Украине похищенный уникальный стародрук “Апостол”.

Как сообщал УНН, в Нацполиции разработали проект срочного запретного предписания для семейных дебоширов.