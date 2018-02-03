Военнослужащие ЛитПолУкрбрига провели командно-штабные тренировки

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Командование Литовско-польско-украинском бригады имени гетмана Константина Острожского провело первый этап ежегодного командно-штабной тренировки "Брейв Бэнд", передает УНН со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

В период с 29 января по 2 февраля около 60 военнослужащих трех стран-основательниц многонациональной воинской части развернули командный пункт бригады. В течение пяти дней в соответствии с процедурами НАТО участники тренировали процедуры принятия решений в условиях оборонительного боя.

Отметим, что в этом году после введения в действие изменений в технической условия для создания ЛитПолУкрбрига, бригада приступила к углублению рассмотрения операций оборонного и наступательного характеров.

Во время первого этапа командно-штабной тренировки “Брейв Бэнд”, командование Литовско-польско-украинской воинской части выдало операционный приказ бригады. Он станет основой второго этапа КШТ для тренировки со штабами приданных подразделений ЛитПолУкрбрига, которое состоится в конце февраля.

Напомним, Президент Петр Порошенко одобрил допуск иностранных военных для участия в учениях.