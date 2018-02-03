Рыба и фиктивные фирмы из Мозамбика: как КНДР уклоняется от санкций

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Северная Корея уклоняется от международных санкций через секретную сеть рыболовецких предприятий, фиктивных компаний и военных учебных мероприятий в Мозамбике, передает УНН со ссылкой на собственное расследование CNN.

Рыболовецкий бизнес в Мозамбике процветает, это - одна из самых прибыльных отраслей в стране. Как отмечает издание, Северной Корее такое положение дел может пригодиться. Так, например, северокорейские команды ходят на рыбацких траулерах из Мозамбика.

Совместные промышленные предприятия - это лишь одна из областей незаконной торговли, в которой участвуют две страны. В течение нескольких месяцев издание обнаружило секретную сеть рыболовных предприятий, фиктивных компаний и военных учебных мероприятий между Северной Кореей и Мозамбиком, все - в нарушение санкций.

Согласно результатам расследования ООН, сотрудничество государств было закреплено нелегальными контрактам, стоимость которых составляет миллионы долларов. Деньги проходят путь в 7,500 миль: их перенаправляют через региональных северокорейских дипломатов в Пхеньян.

Американские чиновники утверждают, что деньги, полученные от таких сделок, идут прямо в "Офис 39" северокорейского лидера Ким Чен Ына - организации, которая ежегодно приносит в бюджет КНДР от 500 млн до 1 млрд долларов, занимаясь контрабандой, торговлей наркотиками и международным мошенничеством с страховками.

Как сообщал УНН, по 2017 Северная Корея заработала около 200 млн долл. благодаря экспорту в обход ограничительных мер.