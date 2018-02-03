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Минобороны РФ подтвердило сбитый штурмовика Су-25 в Сирии

Минобороны РФ подтвердило сбитый штурмовика Су-25 в Сирии

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Штурмовик Су-25 ВКС России был сбит в субботу боевиками в Сирии, летчик катапультировался, но был убит в бою с террористами. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"3 февраля 2018 года при выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра". При ведении боя с террористами пилот погиб", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что "по предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса".

Напомни, ранее сообщалось о том, что пилота сбитого российского Су-25 взяли в плен.

Источник: УНН
Теги: Россия, самолет, Минобороны, истребители
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