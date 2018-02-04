С начала суток в зоне АТО ранены два военных ВСУ - штаб

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать минские договоренности, в результате вражеских обстрелов ранения получили два военнослужащих Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Как отметили в пресс-центре, на линии соприкосновения снова не наблюдалось полного прекращения огня. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности.

"С начала суток зафиксировано 4 обстрелы наших опорных пунктов со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате вражеских обстрелов ранения получили два военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - сообщили в штабе.

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Отмечается, что на луганском направлении враг из минометов калибра 120-мм и 82-мм вооружения БМП, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи населенного пункта Луганское. С гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал наших защитников у Лозового. Из стрелкового оружия боевики вели огонь по защитникам Зайцево. На донецком направлении более двадцати мин калибра 82-мм разорвались на подступах к Авдеевке.