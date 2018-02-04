Действующий чемпион НБА "Голден Стэйт" нанес поражение "Сакраменто"

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Лидер регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт Уорриорз" в гостях на "Голден 1 Арена" противостоял "Сакраменто Кингз", информирует УНН.

Фаворит противостояния имел преимущество в каждой из четвертей, и праздновал победу 119: 104.

Лучшим бомбардиром баталии стал форвард победителей Кевин Дюрант - 33 очка и 6 передач. Стефен Карри принес команде 23 очка, Клей Томпсон - 20. В ростере "Кингс" отметим 18 баллов Зака ​​Рэндольфа, 17 Джастина Джексона, по 16 в Фокса и Хилд.

Таким образом, "воины" имеют лучший показатель в НБА - 41 выигрыш и 11 проигрышей. В "Сакраменто" 16 побед при 35 поражениях - 14 место на Западе.

Отметим, что в других баталиях "Милуоки" обыграли "Нью-Йорк" 92:90, "Шарлотт" победил "Индиану" 133:126, "Атланта" уступила "Бостону" 110:119, "Бруклин" не сумел справиться с "Лейкерс" 99: 102, а "Торонто" разгромил "Портленд"130:105.

Напомним, Б К "Вашингтон" вырвал победу у одного из лидеров НБА "Торонто".