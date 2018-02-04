Подозреваемый в убийстве, которому не могут избрать меру пресечения, задержан еще на сутки

ЖИТОМИР-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Подозреваемый в убийстве предпринимателя в Житомире, которому два дня суд не может избрать меру пресечения, задержаны еще как минимум на сутки. Об этом корреспонденту УНН сообщила руководитель отдела коммуникации ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

У мужчины, который подозревается в убийстве, которое произошло в мае 2016 было обнаружено оружие, что позволило правоохранителям возможность задержать подозреваемого другого правонарушения.

"Задержаны, в соответствии статьи 208 (задержание уполномоченным лицом) Уголовно-процессуального кодекса за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 263 (незаконное хранение оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ Уголовного кодекса Украины.

Когда его задерживали, было изъято оружие, направлено ​​на экспертизу и в настоящее время это дало возможность его задержать другое правонарушение и уже в рамках этого правонарушения или ходатайствовать об избрании еще одной меры пресечения, или наконец разрешить эту ситуацию с объявления лицу об уже избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Статья 208 позволяет задерживать лицо, но за 24 часов, данному лицу должно быть или объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления или освобожден из-под стражи", - сообщила Алла Ващенко.

Напомним, в Житомире подозреваемый в убийстве может выйти на свободу, поскольку коллегия судей собралась для избрания ему меры пресечения.