Украинка пыталась вывезти в Российскую Федерацию 200 кг мяса

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня в пункте контроля для железнодорожного сообщения “Конотоп” во время проверки поезда “Одесса-Москва” пограничники Сумского отряда обнаружили большое количество мясопродукции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"В ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд под полками для багажа пассажирского купе обнаружил хозяйственные сумки и пакеты с мясом, общий вес которого составил около 200 килограммов", - говорится в сообщении.

Пыталась вывезти в Российскую Федерацию этот товар гражданка Украины, пассажирка этого поезда.

"Сейчас по решению работников Конотопского пункта ветеринарно-санитарного контроля мясопродукции не пропущено через государственную границу Украины, о чем составлены соответствующие документы", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНН, украинец пытался вывезти в Польшу приборы ночного видения.