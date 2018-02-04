Регистрация | Вход |
USD: 27,89 0,0176  EUR: 34,84 0,1140 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 04 февраля 2018 08:05
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине
Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Происшествия
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Украинка пыталась вывезти в Российскую Федерацию 200 кг мяса

Украинка пыталась вывезти в Российскую Федерацию 200 кг мяса

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня в пункте контроля для железнодорожного сообщения “Конотоп” во время проверки поезда “Одесса-Москва” пограничники Сумского отряда обнаружили большое количество мясопродукции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"В ходе осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд под полками для багажа пассажирского купе обнаружил хозяйственные сумки и пакеты с мясом, общий вес которого составил около 200 килограммов", - говорится в сообщении.

Пыталась вывезти в Российскую Федерацию этот товар гражданка Украины, пассажирка этого поезда.

"Сейчас по решению работников Конотопского пункта ветеринарно-санитарного контроля мясопродукции не пропущено через государственную границу Украины, о чем составлены соответствующие документы", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНН, украинец пытался вывезти в Польшу приборы ночного видения.

Источник: УНН
Теги: пограничники, мясо
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.