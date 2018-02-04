Украинцы будут учиться противодействовать гибридным угрозам во время "Репид Трайдент-2018"

КИЕВ. 3 февраля. УНН. На Львовщине завершилась первая конференция по планированию масштабных совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных Сил Украины и армейских подразделений иностранных государств в текущем году "Репид Трайдент-2018". Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте министерства обороны Украины, передает УНН.

2 февраля итоги своей работы за неделю подвели представители командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и военно-тренировочной миссии Вооруженных сил США, а также военнослужащие армий более 10 стран-участниц НАТО и партнеров Североатлантического альянса.

Согласно концепции серии учений "Репид Трайдент", в 2018 году украинские военные продолжат тренировки с иностранными партнерами в действиях в составе коалиционных сил во время операций миротворческого и стабилизационного характера.

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По сценарию, украинские воины учиться в следующем году во время военных маневров противодействовать гибридным угрозам. Им также придется поделиться собственным боевым опытом, приобретенным во время участия в проведении АТО с иностранными коллегами.

Предварительно спланировано, что в проведении обучения будут участвовать более 2000 украинских военнослужащих, а также солдаты и офицеры из 10 государств - членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира". Также будут привлечены военные из Литовско-польско-украинской бригады имени гетмана Острожского. Проведение учений запланировано на вторую половину 2018 года.