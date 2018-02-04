Регистрация | Вход |
USD: 27,89 0,0176  EUR: 34,84 0,1140 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 04 февраля 2018 08:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине
Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Украинцы будут учиться противодействовать гибридным угрозам во время "Репид Трайдент-2018"

Украинцы будут учиться противодействовать гибридным угрозам во время "Репид Трайдент-2018"

КИЕВ. 3 февраля. УНН. На Львовщине завершилась первая конференция по планированию масштабных совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных Сил Украины и армейских подразделений иностранных государств в текущем году "Репид Трайдент-2018". Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте министерства обороны Украины, передает УНН.

2 февраля итоги своей работы за неделю подвели представители командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и военно-тренировочной миссии Вооруженных сил США, а также военнослужащие армий более 10 стран-участниц НАТО и партнеров Североатлантического альянса.

Согласно концепции серии учений "Репид Трайдент", в 2018 году украинские военные продолжат тренировки с иностранными партнерами в действиях в составе коалиционных сил во время операций миротворческого и стабилизационного характера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военные учения 2018: где и с кем будет тренироваться Украинская армия

По сценарию, украинские воины учиться в следующем году во время военных маневров противодействовать гибридным угрозам. Им также придется поделиться собственным боевым опытом, приобретенным во время участия в проведении АТО с иностранными коллегами.

Предварительно спланировано, что в проведении обучения будут участвовать более 2000 украинских военнослужащих, а также солдаты и офицеры из 10 государств - членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира". Также будут привлечены военные из Литовско-польско-украинской бригады имени гетмана Острожского. Проведение учений запланировано на вторую половину 2018 года.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, военные учения
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.