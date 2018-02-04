В США мертвая птица упал с неба и едва не убил охотника

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Житель США оказался в больнице после того, как ему на голову упал мертвый гусь после охоты, передает УНН со ссылкой на baltimore sun.

Роберт Милхаммер, 51-летний житель Крепо в округе Дорчестер, охотился с компанией у реки Майлз примерно в 5:00 утра. Когда в небе пролетела стая гусей, охотники стали стрелять из ружья по птицам. Один из гусей упал на голову Мейлхаммеру, после чего мужчина потерял сознание.

“Один из членов охотничьего группы выстрелом убил гуся. Неясно, кто именно это был”, - отметила пресс-секретарь полиции по вопросам природных ресурсов штата Мэриленд Кэнди Томсон.

Пострадавший с повреждениями лица и головы были госпитализированы, сообщила она.

Как ранее сообщал УНН, в Сокольском районе Львовской области из-за неосторожности на охоте охотник ранил егеря.