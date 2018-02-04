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Некоторые страны Европы недооценивают российскую угрозу - Полторак

Некоторые страны Европы недооценивают российскую угрозу - Полторак

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Отдельные страны Европы недооценивают угрозы, которые может нести за собой Россия. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак в интервью изданию “Голос Америки”, передает УНН.

“Если бы была такая реакция, которая сегодня есть на агрессию России против Украины, тогда, когда захватывалась территория Грузии, то, наверное, может и не было бы проблемы в Украине”, — отметил министр.

По его словам, на сегодняшний день Украина успешно сотрудничает с представителями США и с НАТО, с европейскими странами относительно угроз со стороны РФ и необходимости оказания помощи Украине.

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“Большинство стран, которые располагают информацией, которые очень четко анализируют, какие могут быть угрозы, они помогают очень конструктивно и плодотворно Украине. Но, к сожалению, не все страны мира, в том числе Европы четко изучают историю и на мой взгляд, недооценивают угрозы, которые несет за собой Россия”, - отметил Полторак.

Он подчеркнул также, что речь идет не о ЕС или НАТО как структуры, а об отдельных странах Европы.

Как ранее сообщал УНН, глава Пентагона Джеймс Маттис заявил украинскому министру обороны Степану Полторак, что США рассчитывают на принятие в Верховной Раде закона о военной реформе.

Источник: УНН
Теги: РФ, Степан Полторак, угроза
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