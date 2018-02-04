В 2017 солнечные электростанции установило вдвое больше частных домохозяйств, чем в 2016 году

КИЕВ. 3 февраля. УНН. За последние три года в Украине 3010 частных домохозяйств установили солнечные электростанции общей мощностью 51 МВт. Большинство семей, а именно — около 2 тыс., перешли на “чистую” электроэнергию в 2017 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Управления коммуникации и связей с общественностью Госэнергоэффективности.

В частности, в IV квартале 2017, несмотря на зимний период, преимущество “чистой” электроэнергии предоставили 687 домохозяйств, что на 30% больше по сравнению с III кварталом того года.

“Стремительный спрос населения на „солнечную“ электроэнергию объясняется принятым в 2015 Законом Украины № 514-VIII, которым предоставлено выгодный „зеленый“ тариф с привязкой к курсу евро. Это означает, что домохозяйство может продавать избыток сгенерированной „чистой“ электроэнергии в сеть и быстро возвращать средства, вложенные в солнечные панели безоговорочно по инфляции”, — отметил Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

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Если солнечные установки мощностью до 30 кВт установлен в 2017, то “чистую” электроэнергию можно реализовывать по тарифу 18,09 евроцентов/кВт*ч до 2030 года.

Переходить на “солнечную” электроэнергию также помогает власть на местах. В частности, во Львовской области из областного бюджета домохозяйству возвращают 10% суммы кредита на солнечные панели, а в Житомирской области — 20% суммы кредита.

В г. Хмельницком и г. Броды (Львовская обл.) из городского бюджета возмещают 10% стоимости работ по установке солнечных электростанций.

В общем, за три года частными домохозяйствами инвестировано в установку солнечных панелей почти 52 млн евро.

Как ранее сообщал УНН, свою первую солнечную электростанцию Украина готовится запустить на территории Чернобыльской АЭС.