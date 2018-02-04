"Динамо" в спарринге в Испании сыграло вничью с "Эстерсунде"

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В первом контрольном матче на заключительном этапе подготовки к возобновлению сезона киевское “Динамо” сыграло в результативную ничью со шведским “Эстерсунде”, передает корреспондент УНН.

Уже на 14 минуте “бело-синие” повели в счете. Навес поляка Кендзером с правого фланга завершился ударом ногой в сетку ворот никем не прикрытым Морозюком. На 31 минуте Рудько сбил в подкате футболиста противоположной команды, за что арбитр назначил пенальти. НОУР реализовал 11-метровый. Под за всю тайма розыгрыш штрафного от шведов обернулся в дальние удар в нижний угол ворот в исполнении Самана — 1:2.

На 49 минуте Денис Гармаш запресингував вратаря в его зоне после чего заработал на себе нарушение правил. Пенальти реализовал Жуниор Мораес. В дальнейшем команды не создавали надлежащих опасных моментов, как следствие — 2:2.

Состав “Динамо”: Рудько, Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич, Шапаренко, Ротань (Мораес, 46), Морозюк, Цыганков (Гонсалес, 62), Гармаш, Беседин.

Добавим, что уже завтра киевлян ожидает противостояние с “Академией Пушкаша”.