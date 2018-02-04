Регистрация | Вход |
USD: 27,89 0,0176  EUR: 34,84 0,1140 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 04 февраля 2018 08:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине
Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

"Динамо" в спарринге в Испании сыграло вничью с "Эстерсунде"

"Динамо" в спарринге в Испании сыграло вничью с "Эстерсунде"

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В первом контрольном матче на заключительном этапе подготовки к возобновлению сезона киевское “Динамо” сыграло в результативную ничью со шведским “Эстерсунде”, передает корреспондент УНН.

Уже на 14 минуте “бело-синие” повели в счете. Навес поляка Кендзером с правого фланга завершился ударом ногой в сетку ворот никем не прикрытым Морозюком. На 31 минуте Рудько сбил в подкате футболиста противоположной команды, за что арбитр назначил пенальти. НОУР реализовал 11-метровый. Под за всю тайма розыгрыш штрафного от шведов обернулся в дальние удар в нижний угол ворот в исполнении Самана — 1:2.

На 49 минуте Денис Гармаш запресингував вратаря в его зоне после чего заработал на себе нарушение правил. Пенальти реализовал Жуниор Мораес. В дальнейшем команды не создавали надлежащих опасных моментов, как следствие — 2:2.

Состав “Динамо”: Рудько, Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич, Шапаренко, Ротань (Мораес, 46), Морозюк, Цыганков (Гонсалес, 62), Гармаш, Беседин.

Добавим, что уже завтра киевлян ожидает противостояние с “Академией Пушкаша”.

Источник: УНН
Теги: спорт, Динамо, Футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.