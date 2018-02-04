В Коста-Рике пройдут президентские и парламентские выборы

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Примерно 3,3 млн избирателям центральноамериканской республики Коста-Рика сегодня предстоит избрать главу государства и обновить состав Законодательной ассамблеи - однопалатный парламент - на следующие четыре года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Mundo.

Следить за ходом голосования будут около 100 иностранных наблюдателей, в том числе 15 представителей Организации американских государств во главе с экс-президентом Колумбии Андресом Пастрана.

На высший государственный пост в этот раз претендуют 13 человек, из которых только пять привлекают немалое внимание поддержкой избирателей.

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Согласно результатам последнего опроса общественного мнения, проведенного Центром политических исследований Университета Коста-Рики, за кандидата от партии “Национальное возрождение” Фабрисио Альварадо, который выступает в защиту “традиционных ценностей”, готовы проголосовать 16,9% избирателей, а за его ближайшего преследователя — Антонио Альвареса Десанти от партии “Национальное освобождение” — 12,4%.

На третьем месте оказался представитель правящей партии “Гражданское действие” Карлос Альварадо с 10,6%, на четвертом с 8,6% — Хуан Диего Кастро от “Национальной интеграции”, который опередил всего на 0,4% Родольфо Пису из партии “Социал — христианское единство”. При этом всего за четыре дня до выборов 36% избирателей не определились со своими предпочтениями. Для победы одному из кандидатов необходимо получить не менее 40% голосов, в противном случае в первое воскресенье апреля пройдет второй тур выборов.

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Одной из главных проблем, с которой придется столкнуться новому президенту Коста-Рики, станет рост преступности. На фоне таких государств Центральной Америки, как Гондурас, Гватемала и Сальвадор, эта республика всегда считалась весьма безопасной. Однако в 2017 году в Коста-Рике был отмечен заметный всплеск насилия: более 600 человек стали жертвами умышленных убийств, число преступлений такого рода превысило 12 случаев на 100 тыс. жителей. В 2016 и 2015 годах этот показатель равнялся 11,8 и 11,4 соответственно.

По данным министерства юстиции, как минимум четверть всех убийств так или иначе связана с незаконной деятельностью наркомафии.

В 2017 году, по официальным данным, правоохранительные органы Коста-Рики изъяли 30 тонн кокаина и 6,5 тонны марихуаны. Большинство кандидатов на пост главы государства сходятся во мнении, что для улучшения ситуации в сфере безопасности необходимо выделять больше средств на нужды правоохранительных органов, а также конфисковывать банковские активы и собственность членов преступных группировок.