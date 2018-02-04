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Степаненко охарактеризовал будущего соперника "Шахтера" в ЛЧ

Степаненко охарактеризовал будущего соперника "Шахтера" в ЛЧ

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко дал комментарий по поводу будущего оппонента "горняков" по плей-офф Лиги чемпионов - римской "Ромой", информирует УНН со ссылкой на телеканал "Футбол 1".

“Я смотрел пару матчей „Ромы“: в групповом этапе ЛЧ и поединок с „Интером“. Это хорошая команда с сильным центром поля, где присутствует серьезная конкуренция. В нападении у них играет игрок, который хорошо ставит корпус и играет головой. В матче с „Интером“ я увидел, что в центре поля у них все мобильно, там играют быстрые футболисты, которые хорошо прессингуют. Линия защиты играет высоко. Было видно, что они могут сушить игру при результате, который их устраивает. Их тренер всегда подсказывает, руководит командой и принимает решение. „Рома“ — это команда, которая может меняться по ходу игры”, — отметил хавбек.

Стоит отметить, что Степаненко в сезоне 2017-18 годов провел 6 матчей на групповой стадии ЛЧ и отметился 1-м ассистом.

Добавим, что первая встреча с “Ромой” в 1/8 финала турнира пройдет 21 февраля.

Источник: УНН
Теги: спорт
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