Украина оказалась на 77 месте в мировом рейтинге верховенства права

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В рейтинге “Индекс верховенства права” от World Justice Project за период 2017-2018 годов Украина поднялась на одну позицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.

Рейтинг составляют раз в два года среди 113 стран мира. По сравнению с прошлогодним рейтингом Украина поднялась на одну позицию — с 78-го на 77 место.

Среди лидеров Дания, Норвегия и Финляндия. На последних ступенях рейтинга оказались Афганистан (111), Камбоджа (112) и Венесуэла (113).

Беларусь — 65-е место. Россия — на 89-м (поднялась на 3 позиции), США — 19 место (опустилась на 1 позицию).

Также, согласно докладу, Украина заняла 8 место среди 13 стран Восточной Европы и Центральной Азии и 11-е среди 30 стран с низким уровнем дохода. Лидером рейтинга в Восточной Европе и Центральной Азии является Грузия, 38 место (среди 113 стран).

Рейтинг составляли на основе восьми показателей. Это, в частности, отсутствие коррупции, открытость государства, полномочий институтов власти, защита основных прав.

Как ранее сообщал УНН, Украина заняла сто пятидесятый позицию из 180 в рейтинге “Индекс экономической свободы-2018”, который ежегодно составляет американский фонд The Heritage Foundation.