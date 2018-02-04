Регистрация | Вход |
USD: 27,89 0,0176  EUR: 34,84 0,1140 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 04 февраля 2018 08:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине
Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Теннисная сборная Украины уступила Швеции в Кубке Дэвиса

Теннисная сборная Украины уступила Швеции в Кубке Дэвиса

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сборная Украины по мужскому теннису проиграла матч первого раунда соревнований в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса команде Швеции со счетом 2:3, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

После первого дня соревнований шведы лидировали 2:0. На следующий день сначала Сергей Стаховский и Денис Молчанов выиграли парный поединок, затем Стаховский обыграл Элиаса Имер и сравнял счет в поединке.

В решающей пятой встречи Артем Смирнов уступил Микаэлю имерии - 4:6, 2:6.

Теперь украинцы ожидают, чем закончится апрельское противостояние Португалии и Швеции. Если Португалия проиграет, то 14-15 сентября Украина сыграет дома с Португалией в первом раунде плей-офф за право остаться в Первой группе.

Заметим, что в случае, если же Португалия выиграет, то Украина будет играть или ЮАР, или с Чехией (последнее маловероятно) - уже во втором раунде плей-офф, где команда, которая уступит, опустится во второй дивизион.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.