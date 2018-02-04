Стрельба в Италии: полиция видит расистские мотивы и называет имя стрелка

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Все раненые стрелком в Марчелати лица были выходцами из африканских стран. Полиция страны отмечает, что преступление может иметь расистские мотивы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Mirror.

Как сообщает The Mirror, за совершение преступления задержан 28-летний местный житель Лука Траини. Свидетели говорят, что мужчина стрелял по прохожим с криком “Да здравствует Италия”.

Местная газета la Repubblica сообщила, что задержанный сначала стрелял по двум темнокожим парням, а потом некоторое время проехав на авто, попал в темнокожего женщину. И так он двигался по городу, стреляя в выходцев из африканских стран, пока его не арестовали полиция. Характер травм и состояние пострадавших пока неизвестно.

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Лука Траини бросил пистолет в машине и был задержан на площади в центре города, пишет la Repubblica. Утверждается, что при задержании он поднял руку в фашистском приветствии, а на плечи мужчины был накинут итальянский трехцветный флаг.

The Mirror и ВВС отмечают, что преступление могло быть совершено на почве расизма. Действия Луки Траяни могли стать местью за резонансное убийство 18-летней итальянки Памелы Мастропьетро, ​​в котором подозревают 29-летнего мигранта из Нигерии. Тело девушки, которое было расчленено и размещено в чемоданы, нашли в окрестностях Марчелату. Смерть девушки вызвала ряд жестких заявлений ультра-правых политиков по миграционной политики Италии.

Как ранее сообщал УНН, канцлер Германии Ангела Меркель в субботу осудила рост проявлений антисемитизма и ксенофобии.