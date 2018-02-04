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Российский боксер стал соперником Усика по финалу Всемирной боксерской суперсерии

Российский боксер стал соперником Усика по финалу Всемирной боксерской суперсерии

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Сочи подбежал к завершению второй полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series) между россиянином Муратом Гассиев и кубинцем Юниесом Дортикос в тяжелой весовой категории (до 90,7 кг), передает корреспондент УНН.

Начиная с 5-го раунда поединка Гассиев начал захватывать инициативу в поединке, нанося некоторые удары, которые доходили до цели. В 12-й трехминутке произошло эффектное завершение встречи. Русский дважды отправил оппонента на настил рину (в нокдаун), а затем закончил бой нокдауном.

Таким образом, Гассиев пока стал обладателем титулов чемпиона мира в категории IBF и WBA.

Примечательно, что на поединке присутствовал наш Александр Усик, который наблюдал за будущим противником по финалу.

Стоит отметить, что финальный поединок пройдет 11 мая.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
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