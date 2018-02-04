Трамп жалеет, что все говорят только о России, а не о росте зарплат в США

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Доходы американцев начали расти, создаются рабочие места, но в США предпочитают обсуждать так называемое вмешательство России в выборы 2016 года. На этом 3 февраля вечером в своем микроблоге в Twitter пожаловался действующий американский президент Дональд Трамп, информирует УНН.

“Великолепные показатели по рабочим местам, и, наконец, через много лет растут зарплаты. И никто даже не говорит об этом. Только Россия, Россия, Россия, несмотря на то, что из-за длительного года поисков не было обнаружено никакого заговора!”- написал он.

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Как ранее сообщал УНН, новая ядерная доктрина США направлена на разработку возможностей, которые делают применение ядерного оружия менее вероятным. По словам американского лидера Дональда Трампа, доктрина обеспечит эффективное ядерное сдерживание и подтвердит приверженность США нераспространении ядерного оружия.