Смертельное ДТП в Киеве

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Трагическое масштабное дорожно-транспортное происшествие в Киеве на проспекте Шухевича: пьяный водитель Mercedes, скрываясь от полицейских, разбил Dacia. Два человека погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Около 00:00 водитель автомобиля Mercedes, скрываясь от погони полиции, выехал на полосу встречного движения (от Троещины в центр) и лоб в лоб протаранил Dacia. От удара, легковой автомобиль опрокинуло через отбойник. В Dacia находились водитель и девушка-пассажир. От полученных травм оба скончались до приезда медиков. Их тела зажало в салоне автомобиля.

После столкновения с Dacia, Mercedes начало крутить по дороге и он врезался в Audi, Opel и Volkswagen. Водители этих машин не пострадали, однако пассажиров госпитализировали.

Сам водитель Mercedes тоже получил травмы и был доставлен в больницу. По словам свидетелей, он был сильно пьян.

На месте работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа.

Как ранее сообщал УНН, Прокуратура Харьковской области направила в Киевский районный суд г. Харькова обвинительный акт по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей (ч. 3 ст. 286 УК Украины), относительно водительницы “Lexus” Елены Зайцевой и 49 -летнего водителя “Volkswagen Touareg” Геннадия Дронова.