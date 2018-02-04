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Украинский назван лучшим Ультрамарафонцу Нью-Йорке

Украинский назван лучшим Ультрамарафонцу Нью-Йорке

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Украинец Дмитрий Молчанов, представляющий “Ukrainian Running Club New York”, получил ультрамарафонське признание в США. Об этом сообщает сайт Жесткой атлетике, передает УНН.

Во время награждения “New York Road Runners Club Night”, посвященной награждению лучших бегунов и команд Нью-Йорке и празднованию бега как вида спорта, он получил звание лучшего Ультрамарафонцу 2017 от известной беговой организации “New York Road Runners” (NYRR), которая является организатором Нью-Йоркского марафона.

Победителя номинации определяли среди всех представителей NYRR (которых сейчас более 600 тыс.), которые отличились в 2017-м на дистанции более 42-х км.

После получения награды наш земляк признался, что пока планирует старты на классической марафонской дистанции — в Лондоне и Чикаго. Защищать титул в его планах пока нету.

Добавим также, Молчанов в ноябре прошлого года одержал победу на 60-километровой дистанции соревнований “New York City 60K NYRR”. Для этого ему тогда понадобилось 4:00 и 12 минут.

Источник: УНН
Теги: спорт
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