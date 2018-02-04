КИЕВ. 4 февраля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,86 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 февраля установлены на таком уровне:

27,869462 грн за доллар;

34,722563 грн за евро;

0,495360 грн за российский рубль;

39,673860 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 3 февраля, курс всех валют не изменился.