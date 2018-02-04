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У берегов Африки исчез танкер с 22 индийскими моряками

У берегов Африки исчез танкер с 22 индийскими моряками

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Танкер с 22 индийскими моряками на борту пропал у берегов Бенина в Западной Африке и уже более 48 часов не выходит на связь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NDTV.

Зарегистрированное в Панаме судно Marine Express перевозило около 13,5 тысячи тонн топлива на общую сумму 8,1 миллиона долларов. Последняя информация о танкер поступила 31 января в 18.30 по индийскому времени (15.00 по киевскому времени), когда корабль пришвартовался в бенинского портовом городе Котону. С того дня связь с ним была потеряна.

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Индийские власти считают, что судно могло быть захвачено пиратами, которые попытаются присвоить груз себе или потребовать выкуп за моряков. Однако до настоящего времени эта версия не получила какого-либо подтверждения.

Сейчас индийские спасатели продолжают поиски танкера.

Как ранее сообщал УНН, в Тихом океане спасатели нашли семь из 50 пропавших вместе с паромом людей у островов Кирибати на северо-востоке от Австралии.

 

Источник: УНН
Теги: Индия, Африка
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