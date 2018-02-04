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Сегодня в Украине ожидаются дожди, местами с мокрым снегом

Сегодня в Украине ожидаются дожди, местами с мокрым снегом

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сегодня в Украине ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, на западе и севере в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, жителям западных областей в воскресенье стоит готовиться к мокрому снегу, возможно его налипание и даже метели. На дорогах - гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 3 мороза до 2 градусов тепла.

В северных областях ночью дождь, местами сильный, днем ​​дождь с переходом в мокрый снег. Столбики термометра не будет опускаться ниже нуля и будут держаться в пределах + 1 + 6.

На остальной территории Украины также прогнозируют дожди, днем ​​в восточных областях местами сильные, а температура в течение суток будет достигать + 4 + 9, в южных областях может подняться даже до +13.

Источник: УНН
Теги: погода, Украина
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