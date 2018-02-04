Регистрация | Вход |
USD: 27,89 0,0176  EUR: 34,84 0,1140 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 04 февраля 2018 08:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине
Турция возглавила ТОП-10 стран, граждане которых работали в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Происшествия
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

За прошедшие сутки в зоне АТО получили ранения двое военнослужащих ВСУ

За прошедшие сутки в зоне АТО получили ранения двое военнослужащих ВСУ

КИЕВ. 4 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 5 раз нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”. Сепаратисты продолжали применять против защитников Украины минометы различных калибров, нагло нарушая Минские соглашения.

“На Луганском направлении враг после обеда активизировался в районе Светлодарск дуги. В частности, противник применил 120-ти и 82-мм минометы, вооружения БМП, зенитную установку и крупнокалиберные пулеметы и около часа обстреливал наши опорные пункты вокруг Луганского. С гранатометов различных видов и пулеметов боевики вели огонь вблизи Лозовой, а из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов нарушали перемирие неподалеку Зайцев. На Донецком направлении российско-оккупационные войска применили 82-мм минометы в пригороде Авдеевки и у Новотроицкого”, - об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны боевиков.

В результате вражеских обстрелов ранения получили двое украинских защитников. Военнослужащих оперативно доставлено в военные госпитали. Врачи оказывают им необходимый объем медицинской помощи.

Источник: УНН
Теги: зона АТО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.