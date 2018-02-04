Китай раскритиковал новую ядерную доктрину США

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Китай выражает протест в связи с заявлениями США о чрезмерном наращивании ядерного арсенала КНР и наличии “китайской ядерной угрозы”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный аккаунт министерства обороны КНР в соцсети WeChat.

“Накануне Пентагон обнародовал доклад "Обзор состава и количества ядерного оружия", в котором приведены спекулятивные рассуждения о планах развития Китая, а также присутствуют преувеличения, на основе которых выносится утверждение о китайской ядерной угрозе. Пекин выражает по этому поводу решительный протест”, — говорится в сообщении официального представителя минобороны КНР Жень Гоцян.

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Подчеркивается, что "Китай твердо придерживается мирного пути развития и оборонительного характера государственной политики, строго соблюдает свои обязательства по реализации принципа никогда и ни при каких условиях не применять ядерное оружие первым, а также никогда не использовать или угрожать применением ядерного оружия в отношении государств, не обладающих ядерным потенциалом, и свободных от ядерного оружия зон”.

Как ранее сообщал УНН, новая ядерная доктрина США направлена на разработку возможностей, которые делают применение ядерного оружия менее вероятным. Американский лидер Дональд Трамп отметил, что доктрина подтверждает модернизацию американской ядерной триады (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и авиация). Трамп также добавил, что эту модернизацию слишком долго откладывали предыдущие президенты.