Синоптики предупредили о подъеме уровней воды на реках Украины

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Синоптики предупредили о подъеме уровней воды на реках бассейна Припяти, а также реках Карпатского региона. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

По данным Укргидрометцентра, 4 февраля на реках бассейна Припяти будут продолжаться подъемы уровней воды на 0,1-0,5 м и увеличение слоя воды на поймах, дальнейшее разрушение ледового покрова с возможным резким колебаниям уровня воды.

Также в связи с ожидаемыми осадками, 4 февраля на реках Карпатского региона ожидаются подъемы уровней воды.

Так, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Сирет на 0,3-1,0 м ожидается дальнейшее разрушение ледового покрова, местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды.

В средних и нижних течениях рек Уж, Латорица и Старая на 1-2 м, возможен выход воды на заводь.

На реках Закарпатской области ожидается дальнейшее повышение уровня воды на 0,3-1,0 м, на реке Боржава, в створе гидрологического поста Верхние Реметы ожидается прохождение максимального уровня воды тало-дождевого паводка высотой 560-600 см над нулем поста, что будет сопровождаться подтоплением сельскохозяйственный угодий сел Заречье, Сельцо, Каменское, Большие Комяты, Боржавское, Луков, Белки, Хмельник, автодороги Шаланки-Великие Комяты и Мукачево-Рогатин.

По состоянию на 8 часов 4 февраля уровень воды составил 555 см над нулем поста.

Кроме того, в результате переувлажнения почвы в отдельных местах возможны оползни.