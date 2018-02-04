Водитель туристического автобуса во Львовской области насмерть сбил женщину

ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сегодня ночью на трассе "Киев-Чоп" водитель туристического автобуса совершил наезд на пешехода. Об этом сообщили УНН в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

В воскресенье ночью, в 01:30 часов, вблизи села Конюхов Стрыйского района на автодороге Киев-Чоп 59-летний водитель туристического автобуса совершил наезд на 45-летнюю женщину. В результате ДТП пострадавшая погибла на месте происшествия.

Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНН, на трассе Киев-Чоп во Львовской области перевернулся автобус с любительской футбольной командой.