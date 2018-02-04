Полиция устанавливает причины пожара в здании венгерского культурного общества Закарпатья

УЖГОРОД-КИЕВ. 4 февраля. УНН. Полиция Закарпатья устанавливает причины задымления в здании Общества венгерской культуры Закарпатья, расположенной в центре Ужгорода на Православной набережной. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"Около 5 утра в полицию поступило сообщение от спасателей о задымлении одного из офисов в центре города. Выяснилось, что речь идет о здании Общества венгерской культуры Закарпатья. Вероятно, имела место попытка поджога. Однако наши специалисты еще работают на месте происшествия, устанавливают причины и обстоятельства инцидента, определяются с правовой квалификацией", - рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

Как сообщили УНН в Управлении ГСЧС в Закарпатской области, в 4:16 утра спасатели получили сообщение о пожаре, который был ликвидирован до прибытия пожарных.

Внешне же видно, что источник возгорания пришелся на окно здания, которое обгорело с улицы, однако двойное стекло уберегло помещения от пожара.

Напомним, во Львове горела церковь Московского патриархата.