Численность ВСУ уже достигла 255 тысяч человек - Полторак

КИЕВ. 4 февраля. УНН. На сегодня численность Вооруженных сил Украины достигла 255 тысяч человек. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак в интервью “Голосу Америки”, передает УНН.

“Численность Вооруженных сил была 146 тысяч (четыре года назад — ред.), сегодня 255 тысяч. Сегодня у нас практически создана профессиональная армия. Только за последние два года мы подписали контракты с 130 тысячами военнослужащих — это люди, которые уже воевали, которые мотивированы, которые опытные, прошедшие подготовку, в том числе с помощью наших партнеров из США, Канады, Великобритании”, — сказал министр.

По словам С.Полторака, подготовку по стандартам Альянса прошло уже более десяти батальонов, подготовлено около двух тысяч инструкторов.

“В этом году мы начинаем готовить уже в составе бригад органы военного управления”, — уточнил он.

Министр также заверил, что военнослужащие на линии соприкосновения обеспечении всех необходимым.

Как сообщал УНН, министр обороны Украины рассказал о планах расширения сотрудничества с США.