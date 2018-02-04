Посол: визит нескольких немецких политиков в Крым может иметь "плачевные правовые последствия"

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал "безответственным вояжем" визит нескольких немецких политиков в аннексированный Крым и отметил, что это может иметь очень плачевные правовые последствия. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

“Безответственный вояж нескольких политиков из партии AfD („Альтернатива для Германии“ — ред.) местного масштаба на незаконно оккупированный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия. Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно. Ну что ж, посмотрим”, — написал посол.

Как сообщал УНН, в аннексированном Россией Крыму с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев правопопулистской партии “Альтернатива для Германии” из трех региональных парламентов ФРГ.

Депутаты заявили, что их не беспокоят угрозы Киева запретить им въезд в Украину. Делегация будет находиться в Крыму с 3 по 9 февраля.