Украинские паралимпийцы завоевали восемь наград на этапе Кубка мира по биатлону

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Восемью завоеванными высокими наградами в биатлоне (спринт) украинская команда начала финальный этап подготовки перед Паралимпиадой-2018 - Кубок мира, который стартовал в финском городе Вуокатти, информирует УНН со ссылкой на НКСИУ.

В активе украинских паралимпийцев, выступающих в составе 20 спортсменов - 3 "золотые", 2 "серебряные" и 3 бронзовые медали.

Примечательно, что весь украинский подиум завоевали девушки с нарушением зрения.

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Золотые награды завоевали - Рептюх Игорь, Шишкова Оксана и Лукьяненко Виталий. Обладателями серебряных медалей стали Радь Тарас и Прилуцкая Ольга. Бронзовые награды получили - Батенкова-Бауман Юлия, Ковалевский Анатолий и Рубановская Наталья.

Добавим, что всего в этом Кубке мира принимают участие около 100 спортсменов из 12 стран мира. Соревнования Кубка мира продлится до 10 февраля.